En vorige week in Macronland werd het Franse kantoor van Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al al gevandaliseerd met rode verf en leuzen

Gisteren een hoop onbevestigde tamtam in Israëlische media, maar inmiddels bevestigd door zowel Franse als Israëlische overheidsbronnen. De Franse overheid is de afgelopen zes maanden stilletjes gestopt met het vernieuwen van de visums voor El Al-beveiligingspersoneel dat bij El Al-gates aanvullende controles uitvoert op reizigers richting Israël. Hierdoor is het voor hen op dit moment niet mogelijk legaal in Frankrijk te verblijven en werken. Een Franse overheidsbron zegt tegen de Times of Israel dat de toestand te maken zou hebben met de behandeling door El Al-beveiligingspersoneel van Frans diplomatiek personeel te luchthaven Charles de Gaulle: "For many months, members of France’s diplomatic corps in Israel and in Jerusalem have been subjected to systematic screening by El Al security personnel at Charles de Gaulle Airport prior to the airline’s flights." Een bron binnen de Israëlische ambassade te Parijs zegt dat beide landen inmiddels naar een oplossing zoeken: "Talks have been opened with the Israeli embassy in France to resolve these difficulties; in the meantime, several administrative measures related to this arrangement have been temporarily suspended. Discussions are ongoing in an effort to quickly reach a solution that meets the needs of both sides."

Ondertussen werd maandagochtend ook een El Al-toestel dat in Parijs landde door een luchtverkeersleider via de radio 'onthaald' met "Free Palestine". De Franse minister van Transport reageerde daarop in de onderstaande tweet met: "Analyse van de opnames bewijst dat de aantijgingen kloppen. De dader is geïdentificeerd als luchtverkeersleider. Hij is tot nader order geschorst. Er zijn onmiddellijk disciplinaire maatregelen genomen. De straf moet in verhouding staan tot de ernst van het vergrijp."

Nou, want voor je het weet worden 52 Franse joodse kinderen en hun begeleiders door de politie uit een vliegtuig richting Frankrijk gezet!