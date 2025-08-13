Frankrijk beëindigt visums El Al-beveiligingspersoneel Parijs, toestel krijgt "Free Palestine" te horen van luchtverkeersleiding
En vorige week in Macronland werd het Franse kantoor van Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al al gevandaliseerd met rode verf en leuzen
Les bureaux parisiens de la compagnie israélienne El Al ont été vandalisés par des militants pro-palestiniens.— Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) August 7, 2025
En conséquence, El Al a décidé de suspendre la présence de ses équipes à Paris jusqu’à nouvel ordre.
Ce climat de haine est insupportable !
Soutien total à El Al. pic.twitter.com/4QAJYv6n64
Gisteren een hoop onbevestigde tamtam in Israëlische media, maar inmiddels bevestigd door zowel Franse als Israëlische overheidsbronnen. De Franse overheid is de afgelopen zes maanden stilletjes gestopt met het vernieuwen van de visums voor El Al-beveiligingspersoneel dat bij El Al-gates aanvullende controles uitvoert op reizigers richting Israël. Hierdoor is het voor hen op dit moment niet mogelijk legaal in Frankrijk te verblijven en werken. Een Franse overheidsbron zegt tegen de Times of Israel dat de toestand te maken zou hebben met de behandeling door El Al-beveiligingspersoneel van Frans diplomatiek personeel te luchthaven Charles de Gaulle: "For many months, members of France’s diplomatic corps in Israel and in Jerusalem have been subjected to systematic screening by El Al security personnel at Charles de Gaulle Airport prior to the airline’s flights." Een bron binnen de Israëlische ambassade te Parijs zegt dat beide landen inmiddels naar een oplossing zoeken: "Talks have been opened with the Israeli embassy in France to resolve these difficulties; in the meantime, several administrative measures related to this arrangement have been temporarily suspended. Discussions are ongoing in an effort to quickly reach a solution that meets the needs of both sides."
Ondertussen werd maandagochtend ook een El Al-toestel dat in Parijs landde door een luchtverkeersleider via de radio 'onthaald' met "Free Palestine". De Franse minister van Transport reageerde daarop in de onderstaande tweet met: "Analyse van de opnames bewijst dat de aantijgingen kloppen. De dader is geïdentificeerd als luchtverkeersleider. Hij is tot nader order geschorst. Er zijn onmiddellijk disciplinaire maatregelen genomen. De straf moet in verhouding staan tot de ernst van het vergrijp."
Nou, want voor je het weet worden 52 Franse joodse kinderen en hun begeleiders door de politie uit een vliegtuig richting Frankrijk gezet!
Franse transportminister bevestigt "Free Palestine"-incident
L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) August 12, 2025
L’auteur a été identifié, en la personne d’un contrôleur aérien. Il s’est vu retirer toute possibilité d’exercer jusqu’à nouvel ordre. Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée.
La sanction devra… https://t.co/Ojyb1siXdE
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ook al DODELIJK: killerkaas eten in Frankrijk
Gelukkig komen we daar nooit
Frankrijk staakt Gazaans studenten-evacuatieprogramma na opduiken antisemitische tweets studente Nour Atallah
Net als je denkt geen antisemitische studenten uit Gaza binnen te halen, blijken ze het wel!
Gebeurt de beste. Franse vrouw (53) verliest €830.000 en huwelijk aan Brad Pitt kanker-scam
Alsof tweederde van jullie dit niet zou overkomen met Salma Hayek
Dit was wel echt goed aan de Olympische opening
Het is te vroeg om te zeggen of de Franse Revolutie een succes was, maar over het onderstaande segment durven we het al wel aan