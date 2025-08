We gaan ze halen! En dan krijg je ze dus ook. Als voorloper van het Franse besluit van half juli Gazaanse vluchtelingen toe te gaan laten, liep er dus al een soort evacuatieprogramma voor Gazaanse studenten. Als onderdeel van dat programma kwam o.a. de Gazaanse Nour Atallah (25) op 11 juli naar Frankrijk vanwege "academische excellentie", maar nog geen drie weken later wordt ze gesommeerd weer te vertrekken - het is alleen nog niet duidelijk waar naartoe. Reden? Het 'opduiken' van talloze ten diepste antisemitische, pro-Hitler en pro-Hamas berichten op social media. Maar nog veel erger: ze was anti-KERSTMIS en tegen moslims die het vieren. Je gaat je bijna afvragen wat ze van Charlie Hebdo zou hebben gevonden. Door deze extreem verrassende onthulling die niemand aan zag komen staakt Frankrijk voorlopig het gehele Gazaanse studentenevacuatieprogramma. France24 vat samen: "France announced Friday it would halt its Gaza student evacuation programme after a scholarship recipient accused of sharing antisemitic posts was ordered to leave. All Gazan arrivals will now face new screening as authorities investigate the vetting process." Sowieso precies wat Frankrijk nodig heeft: meer moslims.