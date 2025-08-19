achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Hamas wil wapenstilstand en 10 gijzelaars vrijlaten, Netanyahu "vastberaden inname Gaza-Stad, maar overweegt gedeeltelijke deal"

Die andere oorlog

Jeruzalem is op de hoogte gebracht van Hamas' wens tot een wapenstilstand van 60 dagen, inclusief de vrijlating van 10 levende gijzelaars in ruil voor 150 Gazaanse gevangenen. (In totaal zijn er naar schatting nog zo'n 20 levende gijzelaars in Gaza.) Zo'n wapenstilstand staat natuurlijk nogal haaks op Netanyahu's voornemens, die nog altijd van plan is geheel Gaza-Stad in te nemen en bovendien gezegd heeft alleen nog maar deals te willen waarbij alle gijzelaars in een keer vrijkomen. De Times of Israel tekent Netanyahu's reactie op Hamas' voorstel nu als volgt op: "Prime Minister Benjamin Netanyahu seemingly dismissed the Hamas response and signaled that Israel was moving forward with its plan (...). Notably, however, Netanyahu did not publicly rule out the partial deal being advanced — a possible indication that Jerusalem is still weighing its options. And several Hebrew media reports said Netanyahu would examine the proposal." Kortom, 't kan vriezen 't kan dooien maar 't is nooit precies 0 graden.

Tags: Hamas, Gaza, Netanyahu
@Spartacus | 19-08-25 | 09:35 | 217 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

550 Israëlische oud-commandanten Mossad, Shin Bet en IDF vragen Trump oorlog te beëindigen

Die club (Commanders for Israel’s Security) van 550 Israëlische oud-commandanten roert zich wel vaker. Maar niet eerder zo expliciet terwijl de internationale druk op Israël zo hoog was

@Spartacus | 04-08-25 | 08:30 | 466 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.