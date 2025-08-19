Hamas wil wapenstilstand en 10 gijzelaars vrijlaten, Netanyahu "vastberaden inname Gaza-Stad, maar overweegt gedeeltelijke deal"
הרמטכ״ל ברצועת עזה: "בקרוב נצא לשלב הבא של מבצע ׳מרכבות גדעון׳, במסגרתו נמשיך להעמיק את הפגיעה בחמאס בעיר עזה עד להכרעתו. מבצע ׳מרכבות גדעון׳ עמד ביעדיו, חמאס לא מחזיק כיום באותן יכולות שהיו לו לפני המבצע, פגענו בו קשות. על צה״ל מוטלת החובה המוסרית להחזיר את החטופים הביתה, חיים… pic.twitter.com/iD8vADy68s— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 17, 2025
Jeruzalem is op de hoogte gebracht van Hamas' wens tot een wapenstilstand van 60 dagen, inclusief de vrijlating van 10 levende gijzelaars in ruil voor 150 Gazaanse gevangenen. (In totaal zijn er naar schatting nog zo'n 20 levende gijzelaars in Gaza.) Zo'n wapenstilstand staat natuurlijk nogal haaks op Netanyahu's voornemens, die nog altijd van plan is geheel Gaza-Stad in te nemen en bovendien gezegd heeft alleen nog maar deals te willen waarbij alle gijzelaars in een keer vrijkomen. De Times of Israel tekent Netanyahu's reactie op Hamas' voorstel nu als volgt op: "Prime Minister Benjamin Netanyahu seemingly dismissed the Hamas response and signaled that Israel was moving forward with its plan (...). Notably, however, Netanyahu did not publicly rule out the partial deal being advanced — a possible indication that Jerusalem is still weighing its options. And several Hebrew media reports said Netanyahu would examine the proposal." Kortom, 't kan vriezen 't kan dooien maar 't is nooit precies 0 graden.
