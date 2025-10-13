Het eerste gijzelaarsliveblog van de dag zag u hier, het Trump-staatsbezoek liveblog ziet u daar. Een groep van 13 nieuwe gijzelaars is met het Rode Kruis onderweg naar Israël, en de beelden van de eerste zeven gijzelaars veilig in Israël verschenen zojuist. Veel meer beeld na de breek. We gaan weer live!

Update 10:00 - De 13 laatste gijzelaars verkeren allemaal in 'relatief goede staat' en kunnen op zichzelf lopen. Wanneer zij Israël bereiken zijn er geen levende gijzelaars meer in Gaza.

Update 10:14 - Trumps hoofdonderhandelaar Steve Witkoff schrijft: "I wondered if I would ever see this day. It’s deeply gratifying to know that so many families will finally have their loved ones home. Today, twenty families are spared the unbearable pain of not knowing if they will ever see their loved ones again. But even in this moment of relief and happiness, my heart aches for those whose loved ones will not return alive. Bringing their bodies home is a must and an act of dignity and honors their memory forever. I can’t help but feel the presence of my son Andrew at this moment. I am profoundly grateful for the indomitable spirit of President Trump. This day would not have been possible without him."