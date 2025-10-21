Er lopen vanaf hedenochtend zo'n drie ontwikkelingen door elkaar. 1) Vance landt binnenkort in Israël, formeel om bij te dragen aan het starten van de 'tweede fase' van de wapenstilstand, namelijk de 'ontwapening' van Hamas en de overdracht van Hamas' gezag aan een nader te beschrijven technocratisch orgaan. Maar de New York Times schrijft dat Amerika zich achter de schermen zorgen blijft maken dat die tweede fase tijdens een zeer fragiele wapenstilstand nooit bereikt wordt, omdat Netanyahu de oorlog zou kunnen hervatten: "Several Trump officials, speaking on condition of anonymity to discuss private conversations, said there is concern within the administration that Mr. Netanyahu may vacate the deal. The strategy now, the officials say, is for Mr. Vance, Mr. Witkoff and Mr. Kushner to try to keep Mr. Netanyahu from resuming an all-out assault against Hamas."

En wat die illustere tweede fase betreft, is dit eigenlijk minstens zo relevant: het 'technocratische orgaan' dat nu achter de schermen wordt opgetekend lijkt voor de helft te bestaan uit leden benoemd door Hamas. De andere helft is benoemd door de Palestijnse Autoriteit. En een skepticus zou zeggen: hey, dat lijkt eigenlijk wel erg op Gaza's situatie in 2006, waarna Hamas de Palestijnse Autoriteit in 2007 definitief verdreef (lees: lichamen achter motoren door de straat sleurden) tijdens een burgeroorlog en de eigen almacht vestigde. Maar goed, nu hebben we TONY BLAIR die er ditmaal echt iets van gaat zeggen.