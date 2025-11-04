VS zoekt 'VN-goedkeuring' internationale troepenmacht in Gaza voor twee jaar
Een niet onbelangwekkend scoopje van Axios
US Drone Observes Aid Truck Looted by Hamas in Gaza— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 1, 2025
TAMPA, Fla. – On Oct. 31, the U.S.-led Civil-Military Coordination Center (CMCC) observed suspected Hamas operatives looting an aid truck traveling as part of a humanitarian convoy delivering needed assistance from… pic.twitter.com/BFa2BPwk2a
Om de Nederlandse verkiezingen te eren bleef de wapenstilstand van kracht, maar het 'bestuur' van Gaza blijft natuurlijk een groot boevennest van Hamas' publieke executies, metalen pijpen, open botbreuken en knieschoten, plaatselijke bendes die Hamas naar de troon steken en oh ja de burgerbevolking. Het oorspronkelijke plan was dat Hamas zichzelf volledig zou ontbinden en dat er een technocratisch bestuur gevormd zou worden door de Palestijnse Autoriteit onder president Abbas in het 20e (!) jaar van z'n vierjarige termijn. Vervolgens bleek echter dat Hamas de helft van de namen op die lijst uit de eigen gelederen benoemd heeft.
Nou, tegen die achtergrond blijkt nu dat de VS 'VN-goedkeuring' zoekt voor een internationale troepenmacht in Gaza, die daar gedurende twee jaar gestationeerd zal zijn. Axios schrijft: "The U.S. sent several UN Security Council members a draft resolution on Monday for the establishment of an international force in Gaza for a duration of at least two years, according to a copy obtained by Axios. The draft resolution, which was designated "SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED," would give the U.S. and other participating countries a broad mandate to govern Gaza and provide security through the end of 2027, with the possibility of extensions after that." Brisant detail: de resolutie noemt de troepenmacht expliciet geen vredesmacht, maar een veiligheidsmacht. "The U.S. official stressed that the International Security Force (ISF) will be an "enforcement force and not a peacekeeping force." Het gehele takenpakket van de troepenmacht zou ongeveer hier op neer komen:
"Securing Gaza's borders with Israel and Egypt, protecting civilians and humanitarian corridors, and training a new Palestinian police force, with which it's to partner in its mission. The ISF would also "stabilize the security environment in Gaza by ensuring the process of demilitarizing the Gaza Strip, including the destruction and prevention of rebuilding of military, terror, and offensive infrastructure, as well as the permanent decommissioning of weapons from non-state armed groups.""
De resolutie gaat dus uit van een volledig ontwapend Hamas. Het is nog niet duidelijk uit hoeveel troepen de macht zou bestaan en welke landen er hoeveel troepen zouden leveren. En zelfs als de resolutie goedgekeurd wordt zegt dat nog niets over of 'kandidaatlanden' inderdaad gaan leveren, en of Hamas het toe zal laten. Maar het beweegt wel.
Gisteren: de lichamen van drie nieuwe gijzelaars keerden terug naar Israël
לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה״ל הודיעו למשפחותיהם של החטופים אל״ם אסף חממי ז״ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז״ל וסמל ראשון עוז דניאל ז״ל כי יקיריהם הושבו לקבורה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2025
על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, אל״ם אסף חממי… pic.twitter.com/wR9xPg50WF
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Oorlog voorbij, Hamas start wraakmartelingen tegen Palestijnse 'dissidenten' en zegt nu ontwapening te weigeren
En dat terwijl de wapenstilstand zelfs volgens Al Jazeera keurig stand houdt. Je zou bijna een Rode Lijn trekken