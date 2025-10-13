Bovenstaand de livestream van het Israëlische i24 News. De Rode Kruis-wagens staan bovenstaand al klaar in Gaza, de Israëlische helikopters die de gijzelaars naar de eerste opvanglocatie zullen vliegen ook. Naar verwachting wordt de eerste van de zo'n 20 nog levende gijzelaars rond 07:00 Nederlandse tijd vrijgelaten, de rest volgt om 08:00 of 09:00 Nederlandse tijd. Aan Gazaanse zijde is ook een publieke ontvangst opgetuigd voor de 250 uit te ruilen, wegens terrorisme tot levenslang veroordeelde gevangenen, en de 1.700 uit te ruilen Gazanen die Israël tijdens de grondoorlog in Gaza gevangen nam. We gaan live.

Naschrift 06:44 - De overdracht van Israëlische gijzelaars zal in tegenstelling tot eerdere vertoningen geen publiek schouwspel op een podium zijn. Gewoon de Hamas-trucks uit, de Rode Kruis-trucks in, en dan naar Israël.

Update 06:46 - De Israëlische luchtmacht publiceert foto's en een video van de twee ingezette transporthelikopters.

Update 06:50 - De eerste groep vrij te laten Israeli's betreft zes gijzelaars, te weten Matan Angrest, brothers Gali and Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor en Omri Miran.

Update 06:55 - De IDF schrijft: "According to information received, the Red Cross is on its way to a meeting point in northern Gaza where several hostages will be transferred into their custody."

Update 07:05 - In Tel Aviv is dit Trump-strandwandelpad met tafeltjes opgetuigd waar Trump de bevrijde gijzelaars kan ontmoeten.

Update 07:06 - Saoedische media berichten dat er niet zes, maar tien gijzelaars vrijgelaten worden. Volgens Qatarese media is de overdracht aan het Rode Kruis begonnen.

Update 07:13 - i24 News bericht in bovenstaande livestream dat zeven gijzelaars overgedragen in Gaza Noord zijn aan het Rode Kruis en onderweg zijn naar Israëlische troepen. Er zijn geen live beelden van.

Update 07:26 - i24 News bericht in bovenstaande livestream dat de zeven gijzelaars in handen van Israëlische troepen zijn. Nog steeds geen beelden van.

Update 07:27 - Trump landt om 08:20 in Tel Aviv en zal vijf uur in Israël verblijven, waarin hij het Israëlische parlement toe zal spreken en mogelijk een aantal (vandaag?) bevrijde gijzelaars zal ontmoeten op dit Trump-strandwandelpad.

Update 07:38 - Mogelijk publiceert de IDF hier de eerste foto van een landende gijzelaar. Gijzelaars zelf niet in beeld, mogelijk wel een opwachtend familielid. Of het was het vertrek richting de gijzelaars, kan ook. Meer video's en foto's hier en hier.

Update 07:45 - Hier een video van een Rode Kruis-konvooi met zeer waarschijnlijk daarin de eerste zeven Israëlische gijzelaars onderweg naar Israëlische troepen.

Update 07:52 - In tegenstelling tot i24 News om 07:26 al, schrijft de IDF nu pas: "Volgens informatie van het Rode Kruis zijn er zeven ontvoerden aan hen overgedragen en zijn zij op weg naar de IDF en Shin Bet-troepen in de Gazastrook." Mogelijk zijn de gijzelaars dus nog onderweg naar IDF-troepen, en zijn ze nog niet in hun handen.

Update 07:55 - Bibi's woordvoerster Shosh Bedrosian staat ondertussen op de landingsbaan om Donald Trump op te wachten. Onduidelijk waar Bibi zelf op dit moment is, bij het aankomstpunt voor de gijzelaars, of toch onderweg om Trump te onthalen.

Update 08:01 - Jerusalem Post bericht nu dat de zeven gijzelaars in handen van de IDF zijn. Ook de IDF zelf bevestigt het nu. Nog geen foto's.

Update 08:21 - Foto: oud-gijzelaars David Cunio videobelde met zijn familie vanuit Gaza, vlak voor zijn bevrijding.

Update 08:25 - Video van oud-gijzelaar Matan Zangauker in videogesprek met zijn moeder, vanuit de Gazastrook, vlak voor zijn vrijlating. Hier een gelijksoortige foto van oud-gijzelaar Nimrod Cohen. Nog zo'n video hier en hier, beide met Hamas-strijder naast de telefonerende gijzelaar.

Update 08:36 - FOTO: Bibi, vrouw Sarah, Witkoff, Jared Kushner en Ivanka Trump wachten op Donald te Ben Gurion Airport.

Update 08:45 - TRUMP GELAND IN TEL AVIV, zie nieuw livetopic voor dat staatsbezoek hier. In dit liveblog blijven we ons concentreren op gijzelnieuws.

Update 09:07 - De IDF schrijft dat het Rode Kruis onderweg is naar zuid-Gaza, alwaar een nieuwe groep gijzelaars overgedragen zal worden.

Update 09:10 - De IDF schrijft dat de eerste zeven gijzelaars nu op Israëlisch grondgebied zijn. Zie aankomst-konvooi hier, gijzelaars zelf nog niet in beeld.

Update 09:28 - De IDF publiceert een eerste video van het gijzelaarskonvooi dat arriveert, geëscorteerd door twee Eitan Armored Fighting Vehicles.

Update 09:44 - Daar is de eerste foto van bevrijde gijzelaars, te weten Alon Ohel (en zijn tweelingbroer).

Update 09:58 - Makkers dit liveblog sluit, we gaan hier verder.