Gisteravond boegeroep voor Netanyahu en Trumpgeroep voor Trump tijdens de toespraak van speciaal gezant en secondant-dealmaker Steve Witkoff (niet te verwarren met Schwarzkopf), terwijl er eigenlijk alleen maar gejuicht zou moeten worden. Want eindelijk, eindelijk, eindelijk zijn de intenties van Hamas bij de aanval op 7 oktober 2023 bekend. Dat grote mysterie onthulde de Sherlock-afdeling van de NYT gisteren. Ook wij kennen inmiddels het ware gezicht van Hamas. Zullen we het verklappen? Komt-ie: het was een bewuste strategie van Hamas om zoveel mogelijk burgers te vermoorden op 7 oktober, zo blijkt uit een Hamas-memo en andere communicatie ingezien door The New York Times. Terwijl Hamas dus eigenlijk bekend staat om hun liefdadigheid jegens Israëlische burgers, burgers in het algemeen en uiteraard specifiek hun eigen burgers.

In de memo instructies van Hamasleider Yahya Sinwar (bevindt zich in het maagdenparadijs) om naar woonwijken te gaan en de mensen daar in brand te steken met benzine en of diesel: "_Twee of drie operaties, waarbij een hele buurt, kibboets, of iets dergelijks zal worden verbrand, moeten worden voorbereid_”. En op 7 oktober zelf staat een Hamas-commandant in contact met een andere terrorist: "Dood iedereen op de weg. Vermoord iedereen die je tegenkomt" en: "'Jongens, neem veel gijzelaars,' zei de commandant, Abu Muath, ‘Neem veel gijzelaars.'" Ja daar schrikt u van - wij schrokken ook. Hamas blijkt toch echt geen sjoelclub of breivereniging. En dat terwijl Hamas heeft bevestigd maandag te beginnen met het vrijlaten van gijzelaars.

Ook maandag: meer dan 20 wereldleiders, onder wie Trump, Starmer en Macron, komen in Egypte bijeen voor een vredestop. "De top heeft als doel een einde te maken aan de oorlog in Gaza en moet een nieuw tijdperk van regionale veiligheid en stabiliteit inluiden in het Midden-Oosten," zo liet de Egyptische president en gastheer al-Sisi weten. Gek genoeg is Radboud-docent Harry Pettit (nooit een grap laten maken) niet uitgenodigd!