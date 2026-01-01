Yesss. We krijgen een DEBAT over de jaarwisseling
nou ja zeg
Het is nog reces tot en met 12 januari. Maar daarna krijgen we eindelijk Het Debat over de relatief rustig verlopen jaarwisseling. Debat werd zojuist in dit X-draadje door Caroline van der Plas (BBB) alvast aangekondigd. Maar laten we niet te lang wachten. 13, 14, 15, 16 januari is iedereen alles alweer vergeten en liggen de flessen champagne (foto) keurig in de glasbak. ACTIE NU. Roep de kamer morgen terug van reces, vlieg Rob Jetten terug uit Argentinië, haal GroenLinksPvdA uit de tropenzon, regel beschoten en meegesleurde agenten en hulpverleners en ME-ers als getuige-deskundige, verzamel beeldmateriaal uit alle rel-steden & hang een GROOT SCHERM op in de Nationale Vergaderzaal. Alle 150 volkskvertegenwoordigers een schop onder de dubbeldemissionaire hol & aanstaande maandag 10:00 uur extraparlementair spoeddebat. EN REGEL DEZE SHIT NOU EENS. Anders zitten we hier op 1 januari 2027 weer.
en vraag ook even wie deze opdracht gaf
