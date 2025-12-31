Politie Doetinchem gaat fatbiketerreur van binnenuit kapotmaken
lol
Stelt u zich het volgende voor: Door het centrum van Doetinchem trekt een groepje ongelofelijke etters op fatbikes. Ze rijden veel te hard, negeren alle verkeersregels, rijden oude vrouwtjes omver en petsen jonge vrouwen op hun achterste. Niemand lijkt iets te kunnen doen, tot in de verte ineens de redder in nood verschijnt. Het is de scotoe, de popo, de wijkagent, OOK OP EEN FATBIKE. Juist, in Doetinchem rijden vanaf heden dienders rond op speciale politie-fatbikes. Niet eens hoofdzakelijk om fatbiketerreurplegers beter te kunnen achtervolgen, maar de politie hoopt 'dat het kan helpen om met hen in contact te komen'. De fiets is dan ook voorzien van een gratis internet-hotspot via een ingebouwde MiFi-router. 'Zo kunnen jongeren, als we in de buurt zijn met zo’n fiets, gratis internet gebruiken voor TikTok, Instagram, Snapchat, of om met ons te communiceren'. Dus als er voortaan jonge fatbikers samenscholen bij het winkelcentrum is oom 'hey there fellow kids' agent er als de kippen bij om de kiddo's van internet te voorzien en een paar wheelies mee te doen. Probleem: opgelost. Misschien gaat de politie in het kader van 'contact maken met' ook zelf busjes met vaten vol drugsafval dumpen in het bos. OH WACHT. Dat doen ze al.
Reaguursels
