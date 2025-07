Zucht. Weet u wat vervelend is? Drugsafval. Weet u wat misschien nog wel stommer is? Deze BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE over drugsafval. De politie in Overijssel heeft de afgelopen tijd op meerdere afgelegen plekken bovenstaand busje neergezet. Een busje met nogal opzichtige blauwe vaten, een witte overal en blauwe handschoenen erin. Het lijkt alsof een paar drugscriminelen om een of andere reden tijdens een afvaldumping hun spullen hebben laten vallen en het bos in zijn gelopen, op zich al raar, maar het gaat dus om een LOKBUS. En wie moet er gelokt worden? U. De politie heeft dus brainstormsessies gehouden, plannen opgesteld, locaties uitgezocht, materialen verzameld etcetera etcetera, om te kijken of U WEL NETJES DE POLITIE BELT bij het aantreffen van dit tafereel. Het antwoord bleek overwegend NEE. Daarom deed de Overijsselse politie het nog eens over, maar dan met agenten en een camera van Oost (voorheen RTV Oost) erbij. Al met al een hoop kostbare uren DIE OOK HADDEN KUNNEN WORDEN BESTEED AAN... Juist.