RTV Oost is gewoon RTV Oost. En toen dacht een of andere slimmerik van een of ander duurbetaald PR-bureau: goh laten we er eens Oost van maken, dat is véél beter. Alleen bleef iedereen het RTV Oost noemen, bleek de merknaam 'Oost' nogal lastig te beschermen en de mensen die het plichtsgetrouw wél Oost wilden noemen goochelden dan met iets als 'Omroep Oost'. Interim-bestuurder Dink Binnendijk weet niet eens waarom RTV Oost plots Oost genoemd moest worden. Al met al kostte het ongeveer twee ton. Nu, een jaar later, gaat Oost toch maar weer verder als RTV Oost. Maar ach, wat kan het ook verrotten, want RTV Oost krijgt ieder jaar ruim DERTIEN MILJOEN EURO subsidie. Gratis geld! Dan kun je best een naam veranderen waarvan de helft niet eens weet dát het is veranderd en de andere helft niet weet waaróm het is veranderd.