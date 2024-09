Schakelen we rechtstreeks over naar het gemoedelijke provinciestadje Schagen in de Kop van Noord-Holland (bekend van het lijvige GeenStijl-dossier Schagen-Oost), waar ze in het Bijzonder Provinciaal Landschap (foto boven) een joekel van een AZC-tent hebben neergekwakt (tweet onder). Crisisnoodopvang Schagen-Oost heeft een vergunning voor 1 jaar, en moet na 1 april 2025 wieberen, en het AZC moet weer Bijzonder Provinciaal Landschap worden (foto boven, dat groene rechts naast de N-weg). Zo zijn de regels. Dat is de afspraak met De Provincie. Dit was de deal. En daarmee hebben we ook meteen antwoord op de vraag Maar waarom eigenlijk niet? van het NHD. Gemeente Schagen heeft nu als een dief in de nacht twee dorpjes (Waarland, Dirkshorn) in de omgeving aangewezen als nieuwe locatie voor AZC Schagen-Oost. Dorpsbewoners pissed natuurlijk en dat uit zich in Ons Nederland steevast in Petitie 1 en Petitie 2. De publieke tribune van het gemeentehuis Schagen zit mudjevol (uitverkocht) met woedende WestFriese hooivorkmensen voor de ingelaste "oordeelsvormende vergadering", maar gelukkig is er een LIVESTREAM.