De politie Noord-Holland vraagt aandacht voor het volgende. Bovenstaande meneer heeft op een donderdagochtend 09:00 uur aan de Karper in Schagen (NH) geprobeerd om een mevrouw te verkrachten. Hij belde aan, duwde haar naar binnen, en wat er toen gebeurde vertelt het krantenbericht niet. Niettemin moet deze meneer snel gevonden worden, en zit-ie vanavond al (!) in Opsporing Verzocht. De man is ongeveer 40 jaar oud en rond de 1.80m. Verder heeft hij een lichte huidskleur, bruine ogen en kort grijs haar met inhammen. Op de bewakingsbeelden is hij donker gekleed en heeft hij een lichtgrijze broek aan met lichte schoenen. Die discussie over privacy, videodeurbellen en stomme straatnamen doen we dan een andere keer wel. Gaarne bellen: politie 0800-6070. Anoniem: 0800-7000.