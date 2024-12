Schakelen we nu naar het gemeentehuis van het fatsoenlijke provinciestadje Schagen, waar ze zo fatsoenlijk zijn geweest om 250 asielzoekers uit het niet zo fatsoenlijke Syrië op te vangen in een Crisis Nood Opvang (CNO). Een gigantische vierkante UFO die in het Bijzonder Provinciaal Landschap is neergekwakt (foto) in een gebied waar eigenlijk niet gebouwd mag worden. Met De Omwonenden is de uiterst fatsoenlijke afspraak gemaakt dat de Crisis Nood Opvang EEN JAAR zou bijven staan, en in april 2025 weer zou worden afgebroken. Want Afspraak = Afspraak.

EN WAT ER TOEN GEBEURDE..

Voorgesteld besluit

1. Op basis van het extern onderzoek, het perceel Schagen Oost conform de aan dit voorstel gehechte tekening aan te wijzen als locatie voor duurzame opvang asielzoekers voor een periode van ten minste 5 jaar met een optie tot verlenging van nog eens 5 jaar.

2. Het college op te dragen hiervoor de benodigde ontheffing bij Provinciale Staten aan te vragen en andere noodzakelijke stappen te zetten. (PDF)

Hee. Dat was niet De Afspraak. De Afspraak was: 1 jaar noodopvangen, en dan weiland weer weiland maken. Argumenten als: "voortschrijdend inzicht", "die asielzoekers zijn best fatsoenlijke mensen" & "die onfatsoenlijke Syrische dictator is opgerot" hebben er allemaal niks mee te maken. De deal was 1 jaar.

Nou, we zijn benieuwd... of Schagen morgen nog dat fatsoenlijke provinciestadje is. Of burgers ook opeens lak aan afspraken hebben, net als de gemeente. Opeens de OZB en rioolheffing niet meer betalen, de kliko's andersom aan de weg zetten, op fatbikes door het Makado-centrum gaan raggen, vol gas geven als wijkagenten Sonja, Kevin, Bas en Gino een stopteken geven, illegale car meetings organiseren op het parkeerterrein van het crematorium, Het Kasteel bezetten en dan cobra's naar beneden gooien en/of in de blote klabanus over de Gedempte Gracht paraderen. Fatsoen, moet je doen. LIVESTREAM.

Update: Iemand van de PvdA: "We weten dat Saddam weg is." De domheid.

Update: Schagen toch geen fatsoenlijke gemeente. Raad wil dat opvang nog 5 jaar blijft. Vanaf morgen chaos en burgerlijke ongehoorzaamheid in Onfatsoenlijk Schagen. Blijf weg. Ga naar Winkel, Anna Paulowna, Callantsoog.