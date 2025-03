Waar het op neerkomt: centra búíten de EU waar afgewezen asielzoekers geparkeerd mogen worden in 'afwachting' van hun terugkeer naar land of regio van herkomst. Waardoor ZE dus niet na een buutvrij op Europees grondgebied in de illegaliteit of kantoren van asieladvocaten kunnen verdwijnen. Nederland speelt al even met het idee voor zo'n centrum in Oeganda. Het voornemen lag er al even, maar omdat Nederland geen soeverein land is, moest het eerst wachten op toestemming van de EU. En volgens ingewijden komt die toestemming er vanmiddag, tijdens een presentatie de Europese terugkeerwet.

De Telegraaf schrijft: "Nederland kan in de toekomst afgewezen asielzoekers naar een uitzetcentrum in een land buiten de Europese Unie sturen. Volgens ingewijden wil Brussel dit mogelijk maken in de Europese terugkeerwet die dinsdag wordt gepresenteerd. (...) Onder druk van verschillende regeringsleiders, onder wie premier Dick Schoof en zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni, wil Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) nu meer ruimte bieden voor een andere aanpak. Tal van regels gaan op de schop of worden strenger gemaakt. De Europese Commissie wil bijvoorbeeld dat een terugkeerbesluit over een afgewezen asielzoeker in Duitsland straks in het hele landenblok geldig is. Zo hoopt men te voorkomen dat iemand na zo’n besluit het nog een keer gaat proberen bij ons in Ter Apel. Ingewijden melden verder dat in het wetsvoorstel maatregelen staan om het makkelijker te maken om afgewezen asielzoekers voor een langere periode vast te zetten. Verder wordt voorgesteld om terugkeerders voor veel langere tijd een inreisverbod voor het hele Schengen-gebied te geven."

Het huidige beleid heeft als resultaat dat slechts 20% van mensen die afgewezen zijn en weg moeten, ook daadwerkelijk vertrekt. Maar goed, iedereen is van de wereld, en Europa is van iedereen.