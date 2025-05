Er zijn er in Nederland genoeg die het waanbeeld hebben dat die Syriërs keihard aan het apotheken zijn maar ondertussen zijn die klojo's vooral druk met rotzooi trappen. Daar kwam Sharon 'poort open' Dijksma al achter, nu trekt Ahmed Marcouch van Arnhem aan de bel. Maar wat zou er ook fout kunnen gaan, als je bootladingen alleenstaande, minderjarige, ongeschoolde, perspectiefloze, getraumatiseerde oorlogskinderen head first in ons poepasielsysteem drukt. Marcouch vraagt ook aandacht 'voor een andere groep die samen met de Syrische jongeren steeds vaker bij incidenten aanwezig is: jongeren uit veilige landen als Marokko en Algerije'. "Marcouch vraagt minister Faber dan ook om jongeren die geen perspectief hebben, zo snel mogelijk het land uit te zetten. 'We hebben haar steun hierbij nodig'." WELL WELL WELL

Update - In ander Syrisch nieuws: de jongeren die de knuffels voor Jeffrey & Emma stalen komen op voorwaarden vrij