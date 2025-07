Gaat even matig in Coevorden en dat heeft alles te maken met de komst van: veertien gevluchte meisjes. Het is nogal wat om ruiten in te smijten en auto's in de fik te steken - dat is zelfs regelrecht krankzinnig - als je het ergens niet mee eens bent en het maakt het wel héél triest als veertien gevluchte meiden daar de reden voor zijn. Eerder werd echter gecommuniceerd dat het over alleenstaande jongemannen zou gaan en dat raakt natuurlijk een kern van het probleem, want iedereen kent het gezeik waar Ter Apel, Budel, Leersum, Dronten en al die andere plekken mee te maken hebben. Door het gekut in Den Haag, het halfslachtige ingrijpen bij probleemgevallen en de dramatische communicatie naar de mensen toe gaat het volk zélf maar maatregelen nemen: uit vrees voor overlast, voor hun veiligheid, vanwege woningnood, door al die slechte ervaringen elders, door een gebrek aan inspraak en gewoon door het gevoel straal genegeerd te worden. Tel daarbij op een 'Tuindorp' (type volksmensen, vroeger PvdA, nu PVV) en dan vlamt de pan. Dan kan de helft van Nederland weer roepen dat de Coevordenaren van die gore Tokkies zijn en kan de andere helft iets roepen over theedrinkende wegkijkers en dan zijn we weer precies helemaal nergens. En dat terwijl je die meiden gewoon de Zelfredzaamheidsroute kan laten volgen!