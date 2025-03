Weigerambtenaren. We hebben ze. In veel gemeenten zijn ze niet van plan om de wet van Mona Keijzer - geen voorrang meer bij het uitdelen van sociale huurwoningen aan statushouders - uit te voeren. Want anders slaapt straks half Syrië en Somalië op straat, zo reageren diverse gemeenten. Dat Nederlandse starters op de woningmarkt dan maar jaren langer bij pa en ma op zolder moeten wonen, en die hele voorkeursregeling eigenlijk een FLAGRANTE SCHENDING VAN ARTIKEL 1 IS interesseert veel gemeenten geen biet. Iedere inwoner erbij = weer extra rijksknaken in de gemeentekas. Minister Keijzer zegt tegen De Telegraaf dat ze de kritiek zal bestuderen en dat de Raad van State ook nog advies uitbrengt. Maar: "Zodra de wet ingaat, hebben gemeenten zich hier aan te houden.” Ha! Dat worden WERKKAMPEN VOOR WEIGERAMBTENAREN.