Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waarschuwt voor "zorgwekkende gevolgen" als statushouders geen voorrang meer krijgen bij de toewijzing van huurwoningen. Aldus het COA tegen de NOS. Nou, daar schrik je toch van. ZORGWEKKENDE GEVOLGEN, zoals daar zijn: starters van in de dertig die niet meer op zolder bij pa en ma hoeven wonen. Oh nee. Dat bedoelen ze bij het COA natuurlijk niet. QUOTE: "Statushouders zouden normaal gesproken binnen 14 weken een huurwoning moeten krijgen." Het staat er echt. Kijk maar: