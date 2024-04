Kijk mensen. Zo ziet 15.000 euro eruit (plaatje via pliesie). Zoveel monnie moet het COA IEDERE DAG aan de Gemeente Westerwolde betalen wegens grensoverschrijdend gedrag. De grens ligt bij 2000 aanmeldiërs in Ter Apel, en het COA gaat al weken over De Grens, net als al die logés in het aanmeldcentrum. Bij de PVV in de peperdure geplaagde Oost-Groningse gemeente zijn ze deze week op het lumineuze idee gekomen om dat boetegeld te spenderen aan wachtgeld , een nog nieuwer gemeentehuis , duurzame dienstwagens , nieuwjaarsborrels ... DE BEWONERS VAN TER APEL, want die hebben immers al de duurste gemeentelijke woonlasten. Voor onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffingen moet per huishouden 1071 euro per jaar worden afgetikt. (Check ook de RTL Tax-0-Lizer). Geen gezeik: iedereen in Ter Apel RIJK!