En niet alleen "verward", ook nog "onberekenbaar", want een echte levenskunstenaar laat zich niet lezen. Maar goed, gisteren in de HEMA in z'n beenham geschoten dus, en vandaag blijkt het een asielzoeker. RTV Noord:

"Eén bron meldt dat er een bewoner van het nabijgelegen aanmeldcentrum in de Hema stond die ‘heel lang bleef staren zonder zijn ogen te bewegen’. Andere ingewijden spreken over een asielzoeker met ‘verward gedrag’. Wat er zich na de komst van agenten precies heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk."

Nou, opdat dit maar steeds minder vaak voor zal komen in Ter Apel!

UPDATE - Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert in nieuw rapport: "Er is sprake van een zeer ernstige veiligheidssituatie op het Asiel Zoekers Centrum (AZC) in Ter Apel. Binnen de hekken van dit terrein lopen asielzoekers en medewerkers een onacceptabel risico om slachtoffer te worden van geweldsincidenten."