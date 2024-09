Ze was fel geweest, misschien wel te fel, zei Faber afgelopen juni tegen de Kamer, en mogelijk doelde ze toen ook op wat ze allemaal over haar voorganger riep, want vooralsnog blijft er veel bij het oude. Vrijdag probeerde Eric van den Burg Faber nog bij wijze van spoedspreidingswet om het aantal asielzoekers in en rondom Ter Apel nog omlaag te krijgen door ze elders onder te brengen, maar dat heeft niet mogen baten: het zijn er nog steeds meer dan 2000 en dus stapt de Gemeente Westerwolde zoals aangekondigd naar de rechter. Maar vergis u niet: ze is en blijft een kanjer, die Faber.