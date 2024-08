Er is in dit land natuurlijk geen asielcrisis, alleen maar een crisis in de asielopvang, en daarom gaat minister Faber nu alle AZC's dwingen extra asielzoekers op te nemen, zodat gemeente Westerwolde niet opnieuw naar de rechter stapt. "Alle reguliere asielzoekerscentra (azc’s) en crisisnoodopvanglocaties (cno’s) moeten onder druk van Faber asielzoekers uit Ter Apel overnemen, ook als de met gemeenten afgesproken maximumcapaciteit daarmee wordt overschreden. Gemeenten, die vaak afspraken hebben gemaakt met omwonenden over het aantal op te vangen asielzoekers, zijn voor voldongen feiten geplaatst, bevestigen meerdere bronnen." Nou. Het is maar goed dat door dit kabinet die Dwangwet niet wordt uitgevoerd, anders werden gemeenten zomaar gedwongen om asielzoekers op te vangen!