Als dit waar is, is het wel heel, heel triest. Ik hoop dat dit een 1 april grap is, maar als dat zo is, is het wel een heel slechte grap. https://t.co/o5PTNCih0N

De PVV is blij met de hardwerkende Nederlander, behalve als dat harde werk iets met asielzoekers te maken heeft. Minister Faber weigert een handtekening te zetten onder een onderscheidingslintje voor 5 medewerkers van het COA, melden HAAGSE BRONNEN aan de T. Zo'n lintje wordt jaarlijks een miljoenmiljard keer weggegeven (of eigenlijk uitgeleend) aan een miljoenmiljard best wel toffe en een miljoenmiljard minder toffe mensen. Gaat allemaal nergens over, maar het is natuurlijk wel een beetje gek om ineens te weigeren omdat de organisatie waar iemand zich voor inzet stom vindt. Natuurlijk is het een slecht-functionerend zaadinstituut. Zo'n 7000 man staat bij het COA op de payroll, nog eens 1400 man wordt er extern ingehuurd en de organisatie wordt ondersteund door 1700 vrijwilligers. Ontiegelijk veel mensen dus, van degene die koffie schenkt tot degenen die de grote (en vaak stomme) beslissingen nemen. Maar toch ook vooral ontiegelijk veel mensen die het moeten doen met de puinhopen waarmee ze vanuit bestuurlijk Nederland al jaren mee op worden opgezadeld. Dan kun je heel boos gaan doen over het niet willen belonen van "het pamperen van asielzoekers", maar dat pamperen doen ze dus wel in opdracht van FABERS MINISTERIE. Als die handtekening gewoon was gezet had NIEMAND het er ooit nog over, maar kennelijk is een dag geen ruzie binnen de coalitie een dag niet geleefd of zo. Lekker gewerkt Madam Mikmak.