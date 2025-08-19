achtergrond

Woke definitief verslagen: Tsjechië verhoogt snelheidslimiet naar 150 kilometer per uur

We zijn TERUG

Als u ooit op uw sterfbed ligt en door uw nazaten nog een laatste maal wordt ondervraagd over hoe het nu was in die donkere jaren onder het juk van de Grote Betutteling, zullen ze u haast niet geloven als u vertelt over die tijd dat we ineens maar 100 mochten rijden op de grote wegen. U zult ze vertellen dat ook aan deze beproeving een eind kwam, een eind dat in augustus van '25 werd ingezet door een trendbreuk van de dappere TSJECHEN. Tsjechië ja. Daar start binnenkort een proef met een snelheidslimiet van HONDERDVIJFTIG kilometer per uur op de snelweg tussen Tabor en Budweis, een stuk weg van 50 kilometer lang. Bij slecht weer of grote drukte blijft de hoogst toegestane snelheid 130, maar bij betere omstandigheden is het DOORKARREN geblazen. De hoop gloort weer aan de horizon, een nieuw tijdperk is ingezet: een tijd van KRACHT en SNELHEID.

@Zorro | 19-08-25 | 12:30 | 138 reacties

