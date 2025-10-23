achtergrond

Handig! AD-artikelen over vierseizoenenbanden

Maar let op dit symbool he mensen

Waar moet je heen voor info over AUTOBANDEN? Het Algemeen Dagblad natuurlijk! Journalistiek! Producties! Onderzoek! SEOOOO!

23-10-25 - Vierseizoenenband rukt op en dat is terecht, maar let op dit symbool

14-09-25 - Vierseizoenenbanden steeds populairder: dit zijn de beste

07-08-25 - Duur en gevaarlijk: toch maken 479.000 Nederlanders nog steeds deze ‘bandenfout’

25-04-25 - Nieuwe regel verbiedt sommige autobanden in Italië: zo voorkom je problemen

15-04-25 - Deze winter- en all-seasonbanden zijn in de zomer verboden in Italië

03-09-24 - Deze banden zijn vanaf volgende maand verboden in Duitsland

24-11-23 - Nieuwe verkeersregels vanaf 2024: deze winterbanden zijn straks verboden in Duitsland

25-10-23 - Interesse voor winterband smelt langzaam weg en dit is de nieuwe publiekslieveling

02-11-22 - Dit vakantieland gaat vanaf nu streng controleren op winterbanden en de bekeuring is 135 euro

19-10-22 - Winterband maakt steeds vaker plaats voor deze gunstige variant

20-11-21 - Liever all-seasonbanden dan winterbanden onder je auto? Dit zijn de beste

13-01-21 - ‘Deze nieuwe autoband gaat 128.750 kilometer mee’

26-11-20 - Winterband in winterslaap door corona en warmer klimaat

22-11-20 - ‘Is een vierseizoenenband net zo goed als een winterband?’

12-10-20 - Alles over autobanden: winterbanden niet zo veel effect in Nederland

09-12-19 - Winterbanden, geldklopperij of noodzaak?

06-12-19 - Winterbanden hebben geen nut, blijkt uit Britse praktijktest

19-05-19 - Is band voor alle seizoenen een verstandige keus?

09-02-19 - Is een vierseizoenenband ook een winterband?

Tags: autobanden, vierseizoenenbanden, auto
@Mosterd | 23-10-25 | 17:50 | 116 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

