Oh ja, Omroep Powned , die heb je ook nog. Maakt prima video's, uitstekende serieuze content en verschrikkelijke online berichten die lijken te worden geschreven door een redactie die 'do re mi fa sol, alweer een blaadje vol' als statuut beschouwt. Dat is al eens een tikkie uit de klauwen gelopen en toen bood de omroep excuses aan en waren dat terechte excuses . Aan de rand van het ravijn, mooiste bloemen, slechte grap, bla die bla. Maar nu. Nu heeft de rebellenomroep Femke Wiersma een paard genoemd, begon BBB te hinniken en is de vijg alsnog ingetrokken. Een sneu artikel, sneue woede (ga je druk maken om de berichtgeving van de NOS over Gaza ofzo ), en uiteindelijk hele sneue excuses. Voor iedereen die wil weten waar dit topic in 's hemelsnaam over gaat: de oorspronkelijke tekst van dit oninteressante artikel over een oninteressant advies van de Raad van State ("Nou is het wel zo dat de mensen in de Raad van State allemaal heel erg keurig zijn en dus hebben zij het over 'ernstige bedenkingen' maar voor de Raad van State is dat dus een heeeuuul erg grove formulering", wat dus staat dus hier dus nou dus) na de breek.

God prijst de dag wanneer we van al dat eeuwige stikstofgezeik af zijn! Nu is het weer de Raad van State die van zich laat horen. Zij vinden de nieuwe stikstofwet van demissionair minister Femke Wiersma van Landbouw he‑le‑maal KUT. Volgens het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet is het totaal onduidelijk hoe de wet de natuur zal verbeteren. En dat is nou net wat de wet moet regelen.

Nou is het wel zo dat de mensen in de Raad van State allemaal heel erg keurig zijn en dus hebben zij het over 'ernstige bedenkingen' maar voor de Raad van State is dat dus een heeeuuul erg grove formulering. Zij vinden bijvoorbeeld het streven van Wiersma om de uitstoot van stikstof in 2035 'aanzienlijk verminderd' te hebben, veel te vaag. Ook het feit dat het in de wet ineens over 2035 gaat in plaats van 2030 zint de RvS maar niets. In de huidige wet staat dan weer klip‑en‑klaar met hoeveel procent de stikstofuitstoot moet verminderen, in 2030 met 40 procent, in 2035 met 74 procent. Dat is duidelijk, daar heb je tenminste wat aan! Aanzienlijk verminderd kan dan juist weer van alles!

Goed, Wiersma is niet per se het meest snuggere paard op stal, dat is al langer duidelijk, en als BBB‑minister probeert ze natuurlijk vooral de boeren te paaien. Zo zie je maar weer hoe handig het is om een lobby‑partij in de regering te hebben. Wat Wiersma voorstelt in de aangepaste wet is om kritische depositiewaarde (kdw) uit de wet te schrappen en boeren een uitstootdoel geven. Laat dat nou precies zijn wat de boeren willen, afgerekend worden op hoeveel stikstof zij uitstoten in plaats van hoeveel stikstof er door hun toedoen in de natuur terechtkomt! Wiersma doet dus precies wat de boeren willen. Slappe hap!

De Raad van State is overigens niet als enige kritisch op de wet van Wiersma. Ook natuur‑ en zelfs boerenorganisaties zijn kritisch. Zij vrezen dat met de aangepaste wet het land alsnog jarenlang op slot blijft zitten omdat Nederland nou eenmaal aan stikstofnormen is gebonden die zijn bepaald door de Europese Unie. Bouwend Nederland noemde de wet eerder al onverantwoord en juridisch risicovol. De Raad van State adviseert Wiersma de wet zoals zij die bedacht heeft niet naar de Kamer te sturen.