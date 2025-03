Een "gast" van krakersclub Aktiegroep Nieuwmarkt heeft een cameraploeg van Powned vandaag een vervelende dag bezorgd. Tijdens een "handgemeen" heeft hij de camera gesloopt, terwijl een buurvrouw die zich met het gedoe bemoeide is opgepakt omdat ze de ploeg heeft geduwd. "De politie bevestigt dat de buurvrouw nog vast zit op verdenking van mishandeling. De man die de camera kapot heeft gemaakt, zou teruggegaan zijn naar het kraakpand." En dat is natuurlijk ontzettend zielig voor... de krakers! "Een woordvoerder van de actiegroep schrijft in een reactie dat ze de gebeurtenis betreuren en volledig achter persvrijheid staan. "Door de wooncrisis en falende mentale gezondheidszorg voelen wij ons verplicht om onze deur open te stellen voor gemarginaliseerde daklozen, zeker tijdens de ramadan. Er ontstond een agressieve sfeer en na het geduw van PowNews naar de buren heeft één van onze gasten een camera van PowNews gesloopt en een hoofdwond opgelopen."" Ook ene 'Charlie' vindt het allemaal reuze sneu voor de daders. "Dat zijn mensen die lopen met een trauma onder hun arm. Hij heeft hele vervelende dingen gedaan. Maar het is ook vervelend dat we het de hele tijd daarover gaan hebben en niet over Ymere die er drie jaar over doet om een eenpersoonswoning op te knappen." Ja Charlie vriend dat gaat een beetje moeilijk als de camera waarmee dat verhaal verteld zou kunnen worden gesloopt is. Repo van Powned komt als het goed is om 18u online (en onder dit topic).