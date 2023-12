Ok, we herhalen het nog eenmaal voor de hardhorende inteeltiërs op dat Waddeneiland in het noorden: blijf met uw poten van journalisten af. Ook als u liever niet heeft dat ze komen kijken bij uw Amelandse Sunneklaas-traditie, omdat u zelf ook wel weet dat het eigenlijk een beetje raar is en niet valt uit te leggen aan buitenstaanders, blijft u van journalisten af. Ook als u bang bent dat aandacht van buitenaf een gevaar vormt voor uw geliefde traditie, blijft u van journalisten af. Ook als u die PowNed-mannetjes met hun confronterende vragen een beetje vervelend vindt, rijdt u geen journalisten klem. Ook als u denkt dat landelijke wetten niet voor u gelden omdat u van mening bent dat vastewallers geen rechten hebben op uw eiland, sloopt u niet de auto's van journalisten. Of u nu vvd-spindokter, AFA-lamlul, gristentuig, een totaalidioot in een shovel of de grootste drugsbaas van Nederland bent, u blijft van journalisten af. En tenslotte speciaal voor de lokale politie: ook als u eigenlijk aan de kant van de eilandbewoners staat, doet u gewoon uw werk en beschermt u die vervelende journalisten. Kom op mensen, zo moeilijk is het niet.