Sahar Meradji maakt steengoede documentaires. Over de wonderlijke wereld van wokisten, extreemrechts, hoeren, junkies en, meer recent, Nederlandse moslims. Die laatste vonden we zo goed (en beklemmend, en verschrikkelijk, en gekmakend) dat we haar na het kijken ervan meteen uitnodigden voor de podcast. Meradji is geboren in Iran, kwam op jonge leeftijd naar Nederland en is een ideale podcastgast: zo nu en dan draait ze de rollen helemaal om en zijn ondergetekende en collega Zorro plots geïnterviewden in plaats van interviewers. Even wennen, maar ook wel eens een keer leuk.