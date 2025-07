Bob Vylan, artiest waar u nog nooit van gehoord had voordat hij zich op Glastonbury misdroeg, treedt aanstaande september op in Paradiso, en dat houdt de gemoederen in en buiten de hoofdstad flink bezig. Vooralsnog geeft de poptempel geen sjoege, ondanks een serieuze (en deze week echt op gang gekomen) poging de boel te cancellen. Terecht, of schiet dit het doel een beetje voorbij? We bespreken het in de podcast met ondergetekende, Zorro en Spartacus. Verder deze week: Grok sloeg volledig op hol, begon zichzelf 'MechaHitler' te noemen en fantaseerde sans gene over de verkrachting van politieke tegenstanders. De cliëntenlijst van wijlen Epstein blijkt niet te bestaan (of wel natuurlijk), hoewel Trump en consorten fiks campagne voerde op het publiek maken ervan. Baudet had ook weer een theorietje. Genoeg om te bespreken, kortom.