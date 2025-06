Toeval? Wij dachten het niet. Nog geen twee etmaal na de door BBC uitgezonden Glastonbury-oproep van het tamelijk marginale Britse bandje Bob Vylan ("Death, death to the IDF!") wordt de haathandschoen opgepakt door, eh, Israëlische kolonisten. Die zitten er de laatste tijd sowieso weer lekker in, maar waarom ze in oorlogsnaam een legerbasis aanvallen die belangrijk is voor onder andere het voorkomen van terroristische aanslagen is een raadsel; deze mensen zijn immers bij wijze van spreken Joodse Amsterdammers. Afijn, brandstichting dus, flinke schade, bewoners in gevaar, legerbonzen piswoest. "The IDF condemns any act of violence against security forces and expects security forces to bring to justice Israeli civilians who harm security personnel who are carrying out their duty to protect Israeli citizens."