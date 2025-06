Zo zijn festivals nu eenmaal tegenwoordig, maar de BBC dacht het te kunnen verhullen door het opreden van 'anti-Israëlische' Ierse artiest Kneecap in ieder geval niet live uit te zenden. Echter, was daar ineens ene Bob Vylan (wiki), een soort Rage Against the Machine van de etnische breuklijn. En z'n leuzen liegen er niet om. Na een klaagzang over "werken voor zionisten" volgt herhaaldelijk "Death, Death to the IDF!", aangevuld door "From the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, be free". Daarna volgde een lied met het refrein "I heard you want you country back, shut the F up! You can't have that", gericht tegen Britten die hun land een beetje, ja, Brits willen houden. En tegelijk wel hartstochtelijk pleiten voor een Palestijnse staat voor Palestijnen - waar in principe niets mis mee is, al bedoelt hij natuurlijk geheel Israël voor Palestijnen. Gelukkig hoeft het in de Global South-geesten onderaan de streep allemaal niet verenigbaar te zijn. En het overwegend blanke publiek maar meezingen, opmerkelijk beeld wel.