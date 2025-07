Bob Vylan, bekend van ontzettende bangers bezopen teksten als 'Death to the IDF' op Glastonbury, gaat NIET optreden in Paradiso in september, zo laat het rapduo weten via Instagram. Dit niet omdat ze gecanceld zouden zijn, althans niet door Paradiso, maar vanwege 'logistical complications'. Op veel plekken in bijvoorbeeld Duitsland (en ook in de VS) zijn ze wel degelijk van de agenda geschrapt en daar zouden die logistieke probleemjes dan ook goed uit voort kunnen komen. Ook in Nederland was er nogal wat kritiek op de komst van de idioten naar de Amsterdamse poptempel en werd voor de ingang zelfs een spandoek oppgehangen met de tekst: "If Bob Vylan plays that night Amsterdam will stand and fight". Maar lang was het ongewis of Paradiso het duo op de agenda liet staan. Nu hoeven ze de keuze daar zelf niet meer te maken, maar laten ze op de site wel weten: "Er wordt gezocht naar een vervangende datum voor het optreden van Bob Vylan". Weten we ook meteen dat Paradiso geenszins van plan was Bob Vylan te schrappen. Misschien kunnen ze voor september nog een vervanger regelen zodat de HOGE KUNSTEN dit zware verlies toch te boven komen. Suggestie van ons: Douwe Bob!