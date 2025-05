O.a. Wall Street Journal en Times of Israel kregen gisteren inzage in Netanyahu's nieuwe plan. Het komt in tegenstelling tot eerder (vrij losjes) beweerd dus niet neer op "geheel Gaza onder Israëlische controle", maar wel op 75% van Gaza. Momenteel controleert de IDF zo'n 40% van het Gazaanse grondgebied. Times of Israel tekent het plan - dat volgens de IDF zo'n twee maanden gaat duren - als volgt op:

"According to the IDF’s current estimates, some 700,000 Palestinians are residing in the Mawasi area, 300,000-350,000 are in central Gaza, and around one million are in Gaza City. This means that Gaza’s 2 million population will be pushed into an area amounting to just 25% of the Strip when the IDF launches its expanded ground operation. (...) The IDF will then capture the rest of Gaza, clear it of Hamas infrastructure, raze most buildings, and hold it for the foreseeable future. This captured territory will include all of Rafah, Khan Younis, and the towns north of Gaza City."

Het is nog onduidelijk wanneer deze veroverings-grondoperatie exact zal beginnen. Maar alle (!) IDF-infanterie- en pantserbrigades zijn momenteel al in Gaza gestationeerd en sinds 18 maart voerde de Israëlische luchtmacht vele honderden luchtaanvallen uit. Ook kondigde de IDF vandaag opnieuw een evacuatiebevel af voor geheel Rafah en Khan Younis.

De aangekondigde operatie vloekt nogal met de beperkt betrouwbare geruchten dat Trump komende dagen een wapenstilstand tussen Hamas en Israël aan zal kondigen. Dus dat gerucht schrijven we voorlopig even af.

Update 15:51 - Volgens "a senior official" in The Times of Israel wijst Israël het voorstel tot een staakt-het-vuren af. "But the Israeli official described the proposal as one that “does not indicate a real desire to bridge the gaps between the parties” and said it was “very far” from the one originally proposed by Trump’s Middle East envoy Steve Witkoff."

Update 17:14 - Naar verluidt mobiliseert Israël vandaag 450.000 (! ! !) reservisten, het hoogste aantal sinds 7 oktober.