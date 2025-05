Het IDF-grondoffensief in Gaza werd vorige week hervat, afgelopen dagen viel de luchtmacht zo'n 160 Gazaanse doelen aan en was er vandaag mogelijk een gijzelaars-bevrijdingsoperatie door speciale eenheden met zware luchtdekking. En hedenochtend deelde Netanyahu de bovenstaande "belangrijke update van mij naar jullie" waarin hij verkondigt dat "alle gebieden" van Gaza onder Israëlische controle komt teneinde Hamas' roof van de sinds kort weer binnengelaten hulpgoederen te voorkomen, Hamas definitief te verslaan en de gijzelaars te bevrijden. De IDF controleert al elke buitengrens van Gaza en onlangs kondigde Netanyahu aan dat de IDF het Noorden van Gaza "langdurig" gaat bezetten, dus het is nog even niet duidelijk waar deze nieuwe "controle" operationeel op neer gaat komen. We houden het in de gaten.