Hierboven Jesse klaver over het onderwerp transgenders en vrouwensport (en Gaza)

Talkshows bestaan zeg maar om verschillende mensen over verschillende onderwerpen te laten praten. Maar Jesse Klaver (PvdA-GL) is klaar met die ouderwetse gedachte. Hij wil dat talkshows alleen nog maar over Gaza gaan. En daarom valt hij bij WNL Olympisch kampioen en allround champ Maarten van der Weijden in de rede (ondanks reddingspoging badmeester Tom Staal) op het moment dat Maarten juist iets zinnigs zegt over het verbannen van mannen transgenders uit de vrouwensport in de VS. Dan raaskalt Jesse Klaver ook nog iets in de ruimte over Trump en dat die met zijn decreet over transgenders in vrouwensport 'de aandacht zou willen afleiden' van andere zaken. Welke zaken? Geen idee hoor, maar het is sowieso onzin want dat decreet tekende Trump al in februari van dit jaar, toen hij net een paar weken president was en helemaal nergens de aandacht van hoefde af te leiden. Maar het mooiste is dat Klaver met zijn interventie zelf ook over het onderwerp vrouwensport uitweidt en het daardoor toch zeker tientallen kostbare seconden NIET over Gaza had. Geef je dan werkelijk helemaal niets om Gaza, Jesse Klaver? Echt: shame on you, pal!