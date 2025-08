Exact een maand geleden plaatste dezelfde club een soortgelijke oproep, maar die had Netanyahu's bezoek aan Washington als directe aanleiding. Deze oproep lijkt op zichzelf te staan, geflankeerd door een tot nu toe ongekende internationale druk op Israël om de oorlog te beëindigen. In de brief aan Trump staat te lezen: "The IDF has long accomplished the two objectives that could be achieved by force: dismantling Hamas’ military formations and governance. The third, and most important, can only be achieved through a deal: bringing all hostages home. (...) Your credibility with the vast majority of Israelis augments your ability to steer Prime Minister Netanyahu and his government in the right direction: End the war, return the hostages, stop the suffering, and forge a regional-international coalition that helps the Palestinian Authority (once reformed) to offer Gazans and all Palestinians an alternative to Hamas and its vicious ideology."

Niet onbelangrijk, de zittende IDF-stafchef (en die voor hem ook) lijkt er vaak precies zo over te denken. Maar zoals Netanyahu beiden herinnerden: "we zijn een land met een leger, geen leger met een land" - oftewel: luisteren. Ondertussen lijkt Netanyahu onverminderd vastberaden de gijzelaars terug te krijgen door een beslissende militaire overwinning - des te meer omdat Hamas zich opnieuw terugtrok uit de vredesonderhandeling. Een bron dichtbij Netanyahu zegt nu tegen Hebreeuwse dat: "the prime minister is pushing for the release of hostages through decisive military victory, combined with the entry of humanitarian aid to areas outside the combat zone, and, as much as possible, outside of Hamas control."

De NOS schrijft trouwens dat de bovenstaande brief door "meer dan 600" oud-commandanten getekend is, maar in de tweet van de organisatie zelf staat 550.