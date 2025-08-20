IDF roept 60.000 reservisten op, 1 miljoen inwoners Gaza-Stad hebben tot 7 OKTOBER om te evacueren
De operatie heet "Gideon’s Chariots B", niet te verwarren met oorspronkelijke grondoperatie Gideons's Chariots die in mei 2025 begon.
Archiefbeeld van een IDF-pantserarmada buiten Rafah, mei 2024
Mogelijk is dit Netanyahu's antwoord op Hamas' wens tot een wapenstilstand van 60 dagen, waarbij 10 levende gijzelaars uitgeruild zouden worden tegen 150 Palestijnse gevangenen. Vandaag begint de IDF met het geleidelijk oproepen van maar liefst 60.000 reservetroepen, het merendeel van hen wordt verwacht zich op 2 september te melden. Momenteel dienen er al 90.000 reservetroepen in en rondom Gaza. De Times of Israel tekent de mobilisatie in voorbereiding op de inname van Gaza-Stad als volgt op:
"The reservists included three brigades and several more battalions, and many combat support soldiers, including in intelligence and logistics. Not all of the reservists are expected to participate in the operation to capture Gaza City, as some will instead be replacing standing army troops on other fronts. (...) The forces included 12 brigade-level teams, each of which has infantry, armored, artillery, and combat engineering forces, along with combat support. In addition, the Gaza Division’s northern and southern brigades — normally tasked with the border — are set to participate in the offensive, bringing the total number of brigades to 14."
En volgens Israëlische officials hebben de ongeveer 1 miljoen inwoners van Gaza-stad dus tot de niet onbesproken datum 7 OKTOBER om de stad te ontvluchten. Daarna komt de IDF ze (Hamas) halen.
Soort symposium met alle hoogste IDF-commandanten, ter voorbereiding op inname Gaza-Stad
הרמטכ"ל בכנס למידה מבצעית: "אנחנו בעיצומה של מערכה רב-זירתית, מתמשכת וחסרת תקדים. אנחנו מצויים בנקודת מפנה במלחמה, לקראת יציאה לשלב הבא במבצע 'מרכבות גדעון'. עליכם לדרוך את כלל המסגרות לקראת המשך ההתפתחויות המבצעיות, כשבמיקוד העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 18, 2025
כנס למידה מבצעית בראשות… pic.twitter.com/fENmA39tKq
