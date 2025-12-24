Niet tegen GroenLinks-PvdA zeggen! PVV gebruikt (waarschijnlijk) AI in traditionele kerstvideo
PVV-corvee!!!
Inmiddels traditioneler dan de jaarlijkse email vol vrede en verbinding van uw lokale stichting voor islamitische cultuur: de kerstvideo van de PVV. Want terwijl rechts in de ons omringende landen Kerstmis heeft gestolen, steelt de partij van Geert Wilders de show. Zoals we inmiddels allemaal weten is Kamerlid Maikel Boon op een cursus AI geweest, wat dit keer een crossover heeft opgeleverd tussen de oer-Hollandse traditie van een Coca Cola Kerstruck, daverend amateurtoneel en Geertje Wilders die die geilneef van de Kruidvat-reclame nadoet. Wat een minuut. Wat een cinema. Is het Maikel Boon. Of is het Michael Mann. Zon gaat weer schijnen in de Nederlandse bioscopen. Lintje voor Best Supporting Actress voor Marjolein Faber. En fijne dagen allemaal.
Reaguursels
