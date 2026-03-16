In Nederland gaat het ontzettend goed met het maken van kaartjes. Zo hebben de bedreven kaartenmakers van RTL Nieuws weer eens een zogeheten Onderwereldkaart gemaakt omdat het op een heel ander vlak dan kaarten maken juist iets minder goed gaat in Nederland: drugshandel, wapenhandel en uitbuiting overspoelen de grensgemeenten. Neem het heerlijke Heerlen, die stad prijkt op nummer 1 van de Onderwereldkaart en dat komt door: "De meeste gevallen van drugs- en wapenhandel per inwoner, de meeste meldingen van verdachte activiteiten bij Meld Misdaad Anoniem (M) en de meeste jongeren lopen er risico om in de drugscriminaliteit te belanden." De burgemeester noemt zijn eigen stad nota bene 'de narcoticastad van Nederland' en zegt tot overmaat van ramp dat het basisteam van de politie met 30 fulltime agenten is geslonken. Tel daarbij op dat politiechef Jan van Loosbroek van de Eenheid Limburg de criminelen in grensgebieden 'bijna onaantastbaar' noemt en je hebt een: (GROOT) probleem. En wat moeten die ondermijnde grensstedelingen dan nog? Ja, ze kunnen natuurlijk verhuizen naar Amsterdam of Rotterdam, weg van de grenzen, waar het gelukkig bij aanslagen blijft.