Niet de kraai uit het verhaal. Of wel. Weten we niet.

Zuid-Nederland opgelet. De dierenterreur steekt weer de kop op, ditmaal in Heerlen. Inwoners van de wijk Welten klagen over stel TERRORKRAAIEN bij een bushalte dat alles en iedereen het leven zuur maakt. Mensen die voorbijlopen worden aangevallen, kinderen zetten het jankend op een lopen. De kraaien hebben tot nu toe naar verluidt 1 gewonde geëist, een man die na de aanval door een ambulance zou zijn afgevoerd. Volgens De Limburger heeft een vrouw zelfs een trauma overgehouden aan de haatkraaien. Volgens Saskia van de Vogelbescherming (JAHOOR altijd weer een stel biofesisjisten dat de boel wit komen wassen) gaat het om een kraaienkoppel dat hun nest beschermt totdat de jongen uitvliegen. Een "zeer gebruikelijk verschijnsel dat eens per jaar plaatsvindt" volgens de belangenvereniging. De gruwelen in Welten staan niet op zichzelf, in de wijk Douve Weien werden deze week al mensen aangevallen door een ROEK en probeerde een EKSTER zich te vergrijpen aan een kat. GA NIET NAAR HEERLEN.