Het werd nog bar ongezellig in BarLaat gisteravond. Dr. Jan van de Beek - bekend van interviews met GeenStijl - was te gast bij Jeroen Pauw op de Nationale Promotie Omvolking om te praten over zijn ontluisterende bestseller MIGRATIEMAGNEET NEDERLAND. Werd op televee mevrouw Piri (Partij van de Asielzoekers) finaal afgedroogd met CBS-cijfers, thuis op de CBS-bank bij Peter Hein van Mulligen (van het CBS) sloegen de CBS-stoppen door. En dan ook niet Man & Paard noemen, maar schijterig-cryptisch "de media" aanspreken om "charlatans" niet meer uit te nodigen. En dat is exact wat er misgaat in het hele migratiedebat. Doe de wiskunde, MinPres. Ontsla die hele Charlatan Bull Shit-kliek aan de CBS-weg in Heerlen. Kunnen 500 starterswoningen in, plusnog 800 in het gras. We wachten op de Compleet Belachelijke Smoes...