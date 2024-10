Onbedoeld en tegen zijn zin in is Jan van de Beek aan de frontlinie van de cultuuroorlog beland. Hij is wiskundige en migratie-econoom en wil in die hoedanigheid gewoon zijn werk doen, maar dat wordt hem bepaald niet makkelijk gemaakt. Onlangs nog was hij uitgenodigd om de Haagse gemeenteraad toe te spreken; prompt beenden DENK en de PvdA de zaal uit.

Wat blijkt: niet iedereen zit op een feitelijke, door cijfers onderbouwde analyse van de migratieproblematiek in Nederland te wachten.

Nou, wij toevallig wel, en u vast ook. Dus ging Tom Staal bij Van de Beek langs om over het onderwerp van gedachten te wisselen. Werd een zinderend gesprek over een 'enorm taboe', dat gaandeweg een kwestie van links vs rechts is geworden, maar dat eigenlijk helemaal niet hoeft te zijn. Dwingende kijktip, vinden wij van WC-eend.