Martin Bosma is Kamervoorzitter en gaat in die hoedanigheid naar de slavernijherdenking. Tot onvrede van allerlei lieden, waaronder de goede mensen van DENK, die graag willen dat dhr Bosma eerst een stevig potje gaat zitten reflecteren op alle gemene dingen die hij in zijn rol als Kamerlid heeft gezegd.

Gedachte-experiment: wat zou er gebeuren als Bosma zegt dat hij er helemaal geen zin in heeft en veel liever gaat bowlen? Juist ja: ook niet goed. Reflecteer daar maar lekker een end op weg.

Trouwens, over herdenken gesproken, we zwaaien vanavond niet zomaar iemand uit, die man is toch bijna anderhalf decennium minister-president geweest. Wat is uw (minst) favoriete herinnering aan dhr Rutte?