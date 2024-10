Dit is dus hele mooie nieuwe politiek of ongelooflijk amateurisme, het is maar net hoe u ernaar kijkt. U mag het overigens ook allebei vinden, want het is helemaal hip and happening om het hardvochtig met jezelf oneens te zijn.

De PVV is tegen alle vormen van tolheffingen, maar PVV-minister Barry Madlener wil tolheffingen invoeren. De PVV wil geen cent meer naar de UNWRA, maar PVV-minister Reinette Klever heeft zojuist een smak geld overgemaakt naar de UNWRA. Ja, eh, willen we nou meer of minder tolheffingen, en meer of minder geld naar de UNWRA?