Ja híér knapt een toch al stabiel kabinet van op. Maar even hè, zo'n ochtendtweet om 08:15 nadat de PVV in De Honds peilingen met 28 zetels voor het eerst van de eerste plaats struikelt en TIMMERMANS AAN KOP gaat; heel fraai staatsmanschap is het allemaal niet. Of zoals dat in die wandelgangen heet: slappe hap. Maar goed, had die stekker er dan uit getrokken toen je nog op voorsprong lag, in plaats deze could have been should have been en met Timmermans aan kop zeggen dat de tijd van buigen nu écht voorbij is.