Wel een heel goede morgen allemaal! De zon gaat weer schijnen in Nederland, leuk he! Strakjes om 10.30 uur hier LIVE op de GeenStijls te volgen het debat over de seppuku van het kabinet-Schoof - dan kan de rest nog een keertje grondig uit de doeken doen hoe kudt het allemaal was. Mogen we daarna lekker vier maanden lang luisteren naar de Vullinkjes, de De Winthertjes, de Westertjes, de Meeusjes, de Dukjes, de Lambietjes, de Keetjes en al die andere snuiters die met heel veel woorden proberen te raden of al die PVV-kiezers straks wel of niet op de PVV stemmen. Gaan wij nu met een tas koffie voor de neus nog effe naborrelen over De Val, De Tijdlijn, De Plannen, De Talkshows en wat dies meer zij. Tot straks.