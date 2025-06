Dames en heren het slechte nieuws is Nederland het goede nieuws is dat de campagne weer is begonnen, met alle gevolgen van dien. Bij dezen roepen wij dan ook graag de Frans Timmermans-wisselbokaal in het leven, die wekelijks uitgereikt zal worden aan de politicus die zich van de meeste en/of de meest indrukwekkende holle frasen bedient. De eerste avond is meteen spannend: Timmerfrans zit samen met Eelco Heinen aan tafel bij een speciaal ingelaste uitzending van Eva Jinek, en bij Vandaag Inside draven Bontenbal en Yeşilgöz op. Lichten, camera, actie!

Update Ook in de studio: Ingrid Coenradie. Geen serieuze kanshebber voor de Timmermans-bokaal wat ons betreft, dus dat is jammer. Wel aanwezig: Joost Vullings, voornaam ridder in de orde van de gebakken lucht, een soort Henri Bontenbal, maar dan politiek duider. Hij maakt geen kans op de Timmermans-bokaal, maar voor hem roepen we graag de Vullings Cup in het leven: een prijs voor de Haagse journalist die het meeste praat terwijl hij het minst te zeggen heeft.

Update Fun fact: Joost Vullings heeft ook een boek geschreven over dit kabinet. Dat boek is eigenlijk het enige dat wij zo een-twee-drie kunnen bedenken dat nog slechter was dan dit kabinet.

Update Geert Wilders geeft helemaal niet om de kiezer, zegt Frans Timmermans, die zelf natuurlijk wel heel veel om de kiezer geeft, aldus Frans Timmermans.

Update Ingrid Coenradie denkt dat Wilders ongeschikt zou zijn als premier, op basis van haar eigen ervaringen met hem. Eelco Heinen gaat "scherven ruimen, het land moet bestuurd worden". Daarmee neemt hij onverwacht een voorsprong in het klassement.

Update "We moeten leveren," aldus Frans Timmermans, die daar op de valreep alsnog de Frans Timmermans-bokaal mee binnensleept. Gefeliciteerd, Frenske!